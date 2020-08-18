Архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал Караева освободить всех задержанных 8 18.08.2020, 13:40

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: tut.by

Также глава Католической церкви в Беларуси хочет встретиться с главой МВД.

18 августа глава католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился к министру внутренних дел страны Юрию Караеву по делу о задержанных во время акций протеста, сообщает catholic.by.

Кондрусевич просит разрешить священникам посещать людей, задержанных после президентских выборов, чтобы оказать им необходимую помощь, особенно духовную.

Архиепископ просит министра лично принять его, «чтобы обсудить сложившуюся непростую ситуацию с целью предотвращения насилия в будущем». Он также призвал главу ведомства немедленно освободить задержанных.

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