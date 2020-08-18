Сергея Тихановского перевели в тюрьму в Жодино

Сергея Тихановского перевели в тюрьму в Жодино16
- 18.08.2020, 17:31
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Сегодня у политзаключенного день рождения.
Блогера Сергея Тихановского, содержащегося в СИЗО № 1 в Минске с конца мая, перевели в тюрьму в Жодино. Об этом рассказал адвокат блогера Виктор Мацкевич, пишет tut.by.
— Сегодня после обеда я попытался попасть в СИЗО № 1 к Сергею Тихановскому. Но там мне сообщили, что его вчера перевели в исправительное учреждение «Тюрьма № 8» города Жодино. Скорее всего, это было сделано вчера вечером, так как днем его посещал второй его защитник, — рассказал адвокат блогера Виктор Мацкевич.
Как стало известно защитнику, Тихановского перевели по постановлению руководителя следственной группы. Самого постановления адвокаты не видели.
— Я считаю, что никакой процессуальной или другой необходимости в этом переводе не было, — заявил адвокат.
Напомним, сегодня в Минске во время дневных мирных акций протеста сотни людей хором спели «Стены рухнут» прямо у Володарки (СИЗО № 1) — поздравляли Тихановского с днем рождения. Сегодня блогеру исполнилось 42 года.