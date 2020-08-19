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Власти Гродно частично выполнили требования протестующих

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  • 19.08.2020, 8:12
  • 13,462
Власти Гродно частично выполнили требования протестующих

Исполком утвердил ряд требований горожан.

Гродно стал первым крупным белорусским городом, власти которого согласились выполнить ряд требований протестующих.

Исполнительный комитет Гродно согласился выполнить ряд требований выходящих на улицы людей и бастующих рабочих. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте исполкома.

В ответ на требования протестующих власти Гродно приняли следующие решения:

постановили создать совет общественного согласия города, в который войдут представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти;

разрешили проведение массовых акций на площадях Ленина и Советской в центре города;

на митингах организуют медицинское, техническое и информационное сопровождение. «Представителям демократической общественности, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире [телеканала] «Гродно Плюс», — говорится в ответе властей;

по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства, задержанных за участие в протестах освободили;

работники, участвующие в забастовке, не получат административных наказаний.

Несколько дней назад работники крупнейшего промышленного предприятия города — «Гродно Азот» — начали забастовку. Они требовали освободить всех задержанных в ходе протестов и проведения новых президентских выборов.

Протесты в Беларуси начались после президентских выборов, прошедших 9 августа. На Марш за Свободу 16 августа в стране вышло более миллиона человек.

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