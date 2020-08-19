Власти Гродно частично выполнили требования протестующих 18 19.08.2020, 8:12

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Исполком утвердил ряд требований горожан.

Гродно стал первым крупным белорусским городом, власти которого согласились выполнить ряд требований протестующих.

Исполнительный комитет Гродно согласился выполнить ряд требований выходящих на улицы людей и бастующих рабочих. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте исполкома.

В ответ на требования протестующих власти Гродно приняли следующие решения:

постановили создать совет общественного согласия города, в который войдут представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти;

разрешили проведение массовых акций на площадях Ленина и Советской в центре города;

на митингах организуют медицинское, техническое и информационное сопровождение. «Представителям демократической общественности, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире [телеканала] «Гродно Плюс», — говорится в ответе властей;

по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства, задержанных за участие в протестах освободили;

работники, участвующие в забастовке, не получат административных наказаний.

Несколько дней назад работники крупнейшего промышленного предприятия города — «Гродно Азот» — начали забастовку. Они требовали освободить всех задержанных в ходе протестов и проведения новых президентских выборов.

Протесты в Беларуси начались после президентских выборов, прошедших 9 августа. На Марш за Свободу 16 августа в стране вышло более миллиона человек.

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