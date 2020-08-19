Белорусов призвали поддержать бастующих рабочих, а в 19.00 выходить на центральные площади своих городов 9 19.08.2020, 8:17

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Фото: Reuters

Протестующие на площади Независимости в Минске предложили свою повестку на ближайшие дни.

Участники вчерашнего грандиозного митинга на площади Независимости и ряд телеграм-каналов призвали белорусов поддержать бастующих рабочих, а в 19.00 выходить на центральные площади своих городов:

«Друзья, на площади Независимости в Минске прошел один из самых ярких и захватывающих митингов за последние дни.

Десятки тысяч людей, сильные выступления, потрясающая атмосфера. Участники поддержали рабочих, которые начали забастовку на разных предприятиях. Выступали студенты, учителя, бывшие чиновники, пенсионеры. Звучали лозунги «Баста», «Уходи», «Трибунал», «Свободу политзаключенным», «Свободу Хартии-97», «Революция».

Участники митинга призвали утром и днем приходить к проходным заводов, а вечером, в 19.00 собираться на центральных площадях городов. Приходите», - говорится в сообщениях телеграм-каналов.

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