закрыть
19 августа 2020, среда, 10:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусов призвали поддержать бастующих рабочих, а в 19.00 выходить на центральные площади своих городов

9
  • 19.08.2020, 8:17
  • 7,999
Белорусов призвали поддержать бастующих рабочих, а в 19.00 выходить на центральные площади своих городов
Фото: Reuters

Протестующие на площади Независимости в Минске предложили свою повестку на ближайшие дни.

Участники вчерашнего грандиозного митинга на площади Независимости и ряд телеграм-каналов призвали белорусов поддержать бастующих рабочих, а в 19.00 выходить на центральные площади своих городов:

«Друзья, на площади Независимости в Минске прошел один из самых ярких и захватывающих митингов за последние дни.

Десятки тысяч людей, сильные выступления, потрясающая атмосфера. Участники поддержали рабочих, которые начали забастовку на разных предприятиях. Выступали студенты, учителя, бывшие чиновники, пенсионеры. Звучали лозунги «Баста», «Уходи», «Трибунал», «Свободу политзаключенным», «Свободу Хартии-97», «Революция».

Участники митинга призвали утром и днем приходить к проходным заводов, а вечером, в 19.00 собираться на центральных площадях городов. Приходите», - говорится в сообщениях телеграм-каналов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Свобода слова для всех!»
«Свобода слова для всех!» Максим Винярский
Новое правительство Беларуси должны сформировать Статкевич, Северинец, Тихановский и Бабарико
Новое правительство Беларуси должны сформировать Статкевич, Северинец, Тихановский и Бабарико Дмитрий Бондаренко
Сатанинскому необольшевизму в Беларуси приходит конец
Сатанинскому необольшевизму в Беларуси приходит конец Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий
Дмитрий Бондаренко: Все хотят присоединиться к белорусскому карнавалу победы
Дмитрий Бондаренко: Все хотят присоединиться к белорусскому карнавалу победы Дмитрий Бондаренко