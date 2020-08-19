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Швеция заморозила финансовую помощь властям Беларуси по линии Нацбанка и бизнес-сообщества

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  • 19.08.2020, 8:29
  • 11,445
Швеция заморозила финансовую помощь властям Беларуси по линии Нацбанка и бизнес-сообщества

Поступление средств прекращается немедленно.

Правительство Швеции приняло решение заморозить часть помощи Беларуси, из-за происходящих в республике после проведения президентских выборов событий. Об этом во вторник сообщил в Twitter министр по вопросам международного сотрудничества Петер Эрикссон.

— Помощь Швеции Беларуси в основном шла гражданскому обществу страны — тем, кто сейчас находится на улицах и требует перемен. Сейчас мы замораживаем небольшую часть, которая направлялась на проекты, в которых участвовали государственные субъекты, — указал министр.

Речь идет о двух программах в области сотрудничества с Национальным банком Беларуси и поддержки бизнес-сообщества страны. Размер выплат по ним достигал соответственно 22,5 млн шведских крон и 3 млн шведских крон ($ 2,6 млн и $ 347 тыс.). Поступление средств на финансирование проектов прекращается немедленно.

Общая помощь Беларуси со стороны Швеции составляет 120 млн крон ($ 13,9 млн).

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