Канцлер Австрии призвал к новым президентским выборам в Беларуси

Канцлер Австрии призвал к новым президентским выборам в Беларуси18
- 19.08.2020, 9:07
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Заявление было сделано в преддверии саммита ЕС.
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в Беларуси необходимо провести новые, справедливые и свободные выборы, передает австрийское агентство печати APA (перевод - ria.ru).
"Нужны новые выборы, которые пройдут свободно и справедливо", - заявил канцлер в преддверии саммита ЕС по ситуации в Беларуси.
Президент Евросовета Шарль Мишель ранее сообщал, что созвал Евросовет по Беларуси на ближайшую среду. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.