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Канцлер Австрии призвал к новым президентским выборам в Беларуси

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  • 19.08.2020, 9:07
  • 5,431
Канцлер Австрии призвал к новым президентским выборам в Беларуси
Себастьян Курц

Заявление было сделано в преддверии саммита ЕС.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в Беларуси необходимо провести новые, справедливые и свободные выборы, передает австрийское агентство печати APA (перевод - ria.ru).

"Нужны новые выборы, которые пройдут свободно и справедливо", - заявил канцлер в преддверии саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

Президент Евросовета Шарль Мишель ранее сообщал, что созвал Евросовет по Беларуси на ближайшую среду. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

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