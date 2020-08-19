Канцлер Австрии призвал к новым президентским выборам в Беларуси 18 19.08.2020, 9:07

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Себастьян Курц

Заявление было сделано в преддверии саммита ЕС.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в Беларуси необходимо провести новые, справедливые и свободные выборы, передает австрийское агентство печати APA (перевод - ria.ru).

"Нужны новые выборы, которые пройдут свободно и справедливо", - заявил канцлер в преддверии саммита ЕС по ситуации в Беларуси.

Президент Евросовета Шарль Мишель ранее сообщал, что созвал Евросовет по Беларуси на ближайшую среду. Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

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