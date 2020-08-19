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Забастовка на «Беларуськалии»: шахтеры вышли в центр Солигорска

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  • 19.08.2020, 9:14
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Забастовка на «Беларуськалии»: шахтеры вышли в центр Солигорска
Фото: svaboda.org

Прямая трансляция с митинга горняков.

ОАО «Беларуськалий», в штате которого около 15 тысяч сотрудников - крупнейшее предприятие Беларуси, где полностью остановлено производство. Сейчас рабочие не добывают руду и готовятся к полной, безопасной и безаварийной остановке производства. Утром 19 августа рабочие собрались на центральной площади Солигорска, передает «Радыё Свабода», которое проводит прямую трансляцию с митинга горняков.

На «Беларуськалии» создали забастовочный комитет. Согласно словам пресс-атташе комитета Глеба Сандроса, шахтеры настроены решительно. «Люди сейчас меньше всего думают о деньгах, — заявил он. — С кем я ни разговаривал, говорят, что думают об этом в последнюю очередь. Если у нас сейчас отберут свободу, то никакие деньги уже не будут нужны. У них есть оружие -у нас есть идея. А для идеи пуля не страшна, идею убить невозможно».

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