ОМОН разогнал людей у проходной МТЗ, рабочие просят минчан подъехать к заводу 57 19.08.2020, 9:26

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Все на улицы!

У проходной Минского тракторного завода в среду утром ОМОН разгонял собравшихся людей, задержано более 20 человек. Здесь были работники завода, которые накануне написали заявления на отпуска за свой счет, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия из-за заблокированных пропусков. У МТЗ также были работники Минского моторного завода, которые пришли поддержать коллег, и другие неравнодушные люди. Сейчас у проходной находится ОМОН, сообщает tut.by.

Независимые телеграм-каналы распространили сообщение: «Все выходим на улицы, к проходной МТЗ, к другим предприятиям, поддерживаем бастующих рабочих!».

Рабочие МТЗ срочно просят минчан о поддержке и призывают их подъехать к проходной предприятия.

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