Работники «Мозырского НПЗ» и «Белшины» выдвинули требования руководству

Работники «Мозырского НПЗ» и «Белшины» выдвинули требования руководству3
- 19.08.2020, 10:15
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В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка.
Работники «Мозырьского НПЗ», а также Бобруйской «Белшины» озвучили свои требования руководству предприятий, сообщает Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем».
Они требуют:
Немедленной отставки нелегитимного главы государства.
Отставки Центральной избирательной комиссии, во главе с Ермошиной Л.М
Проведения новых, честных и открытых выборов с представителями независимых наблюдателей.
Привлечения к ответственности лиц, причасных к избиения, пыткам и издевательствам над гражданами Беларуси.
Освобождения всех политзаключенных и всех граждан задержанных в ходе мирных акций протеста.