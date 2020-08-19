Работники «Мозырского НПЗ» и «Белшины» выдвинули требования руководству 3 19.08.2020, 10:15

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В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка.

Работники «Мозырьского НПЗ», а также Бобруйской «Белшины» озвучили свои требования руководству предприятий, сообщает Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем».

Они требуют:

Немедленной отставки нелегитимного главы государства.

Отставки Центральной избирательной комиссии, во главе с Ермошиной Л.М

Проведения новых, честных и открытых выборов с представителями независимых наблюдателей.

Привлечения к ответственности лиц, причасных к избиения, пыткам и издевательствам над гражданами Беларуси.

Освобождения всех политзаключенных и всех граждан задержанных в ходе мирных акций протеста.