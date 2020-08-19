Лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по ситуации в Беларуси 4 19.08.2020, 10:18

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Инициатива переговоров принадлежит Польше и Литве.

Главы государств и правительств 27 стран ЕС на экстренном саммите в среду в формате видеоконференции обсудят ситуацию в Беларуси.

Инициатива проведения таких переговоров принадлежит Литве и Польше, которые начали просить о встрече сразу после президентских выборов 9 августа в Беларуси, где проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования.

Напомним, Европарламент не признал Лукашенко президентом и назвал его персоной нон грата в ЕС.

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