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Лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по ситуации в Беларуси

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  • 19.08.2020, 10:18
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Лидеры стран ЕС проведут экстренный саммит по ситуации в Беларуси

Инициатива переговоров принадлежит Польше и Литве.

Главы государств и правительств 27 стран ЕС на экстренном саммите в среду в формате видеоконференции обсудят ситуацию в Беларуси.

Инициатива проведения таких переговоров принадлежит Литве и Польше, которые начали просить о встрече сразу после президентских выборов 9 августа в Беларуси, где проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования.

Напомним, Европарламент не признал Лукашенко президентом и назвал его персоной нон грата в ЕС.

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