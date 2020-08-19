Актеры и персонал Брестского драмтеатра записали сильное обращение к властям2
- 19.08.2020, 11:43
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Они также выражают поддержку Купаловскому театру.
Актеры и персонал Брестского драмтеатра записали сильное обращение к властям, передает «Еврорадио».
«Невозможно силой, страхом и преследованием людей за другое мнение навязать обществу счастливое будущее», — заявляют они.
«Насилию в Беларуси необходимо положить конец!», — продолжают представители драмтеатра.
Они требуют «прекратить преследование творческих людей», выражают поддержку коллективу Национального академического театра имени Янки Купалы, «чьё будущее оказалось под угрозой», требуют восстановить на посту гендиректора Павла Латушко.