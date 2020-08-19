«Пора менять лысую резину!»: возле МАЗа проходит акция 1 19.08.2020, 12:39

2,462

Фото: tut.by

Люди пришли поддержать бастующих работников.

Telegram-канал «Выборы видишь?» сообщает, что поддержать работников МАЗа пока пришло человек 40. Они скандируют «Спасибо заводам! Мы с народом!», «Пора менять лысую резину!».

К собравшимся выходили несколько работников завода. Они говорят, что их запугивают увольнениями и прочим, если они пойдут бастовать. Людям раздают распечатки с юридической информацией для бастующих.

За ходом Всебелорусской забастовки вы можете наблюдать в онлайн-трансляции сайта Сharter97.org.