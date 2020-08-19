«Пора менять лысую резину!»: возле МАЗа проходит акция

«Пора менять лысую резину!»: возле МАЗа проходит акция1
- 19.08.2020, 12:39
- 2,462
Люди пришли поддержать бастующих работников.
Telegram-канал «Выборы видишь?» сообщает, что поддержать работников МАЗа пока пришло человек 40. Они скандируют «Спасибо заводам! Мы с народом!», «Пора менять лысую резину!».
К собравшимся выходили несколько работников завода. Они говорят, что их запугивают увольнениями и прочим, если они пойдут бастовать. Людям раздают распечатки с юридической информацией для бастующих.
За ходом Всебелорусской забастовки вы можете наблюдать в онлайн-трансляции сайта Сharter97.org.