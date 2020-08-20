12-й день белорусской революции (Онлайн) 14 20.08.2020, 9:58

18,463

Главный лозунг всей страны - «Уходи!».

В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка и Всебелорусский протест, которые поддержали сотни предприятий по всей стране. Бастуют работники Белаза, МАЗа, МЗКТ, МТЗ, БМЗ, МАПИДа, «Белшины», «Белнефтехима», «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота» и сотни тысяч работников других предприятий. К забастовке присоединились и работники Белорусского телевидения.

Главные требования бастующих: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, проведение новых свободных выборов.

Сайт Charter97.org ведет онлайн 12-го дня белорусской революции.

12:26 Протестующие встали живым кольцом вокруг Купаловского театра.

11:59 Рабочие «Беларуськалия» вышли на центральную площадь Солигорска.

11:39 На Академии наук минчане выстроились в цепь против насилия и за смену власти.

11:33 В Бресте образовался стихийный мемориал памяти Геннадия Шутова, получившего от силовиков огнестрельное ранение в голову 11 августа. Геннадий умер вчера утром Минского военного госпиталя. Брестчане несут на Московскую цветы и лампады.

11:32 В Витебске ездит «жывемабіль». Местные жители защищают его от ГАИ.

11:28 Родители и ученики проводят акцию возле школы номер 45 в Витебске.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

11:18 БТ - с народом! Фотофакт.

Фото: tut.by

10:54 Бастующие телевизионщики стали в живую цепь в Минске и скандируют «Жыве Беларусь!».

Фото: tut.by

10:37 Солигорские шахтеры продолжают забастовку.

10:23 Работники РНПЦ «Кардиологии» вышли на акцию в Минске.

9:35 Стачком МЗКТ раздал рабочим завода информацию о забастовке.

Фото: tut.by

9:21 Над «ГродноАзот» бастующие рабочие подняли национальный флаг.

Фото: «Белсат»

9:12 Работники железнодорожного транспорта Молодечно объявили забастовку.

8:55 Архиерейский хор спел «Малiтву» Олега Молчана в главном православном храме Беларуси.

1:00 Рабочие «Гродно Азот» зажгли гигантские факелы, чтобы поддержать коллег по забастовке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».