12-й день белорусской революции (Онлайн)14
- 20.08.2020, 9:58
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Главный лозунг всей страны - «Уходи!».
В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка и Всебелорусский протест, которые поддержали сотни предприятий по всей стране. Бастуют работники Белаза, МАЗа, МЗКТ, МТЗ, БМЗ, МАПИДа, «Белшины», «Белнефтехима», «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота» и сотни тысяч работников других предприятий. К забастовке присоединились и работники Белорусского телевидения.
Главные требования бастующих: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, проведение новых свободных выборов.
Сайт Charter97.org ведет онлайн 12-го дня белорусской революции.
12:26 Протестующие встали живым кольцом вокруг Купаловского театра.
11:59 Рабочие «Беларуськалия» вышли на центральную площадь Солигорска.
11:39 На Академии наук минчане выстроились в цепь против насилия и за смену власти.
11:33 В Бресте образовался стихийный мемориал памяти Геннадия Шутова, получившего от силовиков огнестрельное ранение в голову 11 августа. Геннадий умер вчера утром Минского военного госпиталя. Брестчане несут на Московскую цветы и лампады.
11:32 В Витебске ездит «жывемабіль». Местные жители защищают его от ГАИ.
11:28 Родители и ученики проводят акцию возле школы номер 45 в Витебске.
11:18 БТ - с народом! Фотофакт.
10:54 Бастующие телевизионщики стали в живую цепь в Минске и скандируют «Жыве Беларусь!».
10:37 Солигорские шахтеры продолжают забастовку.
10:23 Работники РНПЦ «Кардиологии» вышли на акцию в Минске.
9:35 Стачком МЗКТ раздал рабочим завода информацию о забастовке.
9:21 Над «ГродноАзот» бастующие рабочие подняли национальный флаг.
9:12 Работники железнодорожного транспорта Молодечно объявили забастовку.
8:55 Архиерейский хор спел «Малiтву» Олега Молчана в главном православном храме Беларуси.
1:00 Рабочие «Гродно Азот» зажгли гигантские факелы, чтобы поддержать коллег по забастовке.