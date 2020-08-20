закрыть
20 августа 2020, четверг, 16:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В центре Минска протестующие требуют разблокировать «Хартию-97»

6
  • 20.08.2020, 13:11
  • 5,576
В центре Минска протестующие требуют разблокировать «Хартию-97»

Фотофакт.

В Минске на Академии Наук протестующие требуют разблокировать «Хартию-97».

В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка и Всебелорусский протест, которые поддержали сотни предприятий по всей стране. Бастуют работники Белаза, МАЗа, МЗКТ, МТЗ, БМЗ, МАПИДа, «Белшины», «Белнефтехима», «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота» и сотни тысяч работников других предприятий.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию событий 12-го дня белорусской революции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Таракан упал на спину
Таракан упал на спину Алексей Мельников
Бессрочный протест — до победы!
Бессрочный протест — до победы! Дмитрий Бондаренко
Нужно создавать стачкомы, нет смысла в легальных забастовках
Нужно создавать стачкомы, нет смысла в легальных забастовках Александр Ярошук
«Свобода слова для всех!»
«Свобода слова для всех!» Максим Винярский