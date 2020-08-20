Марш на Минск: Один - за всех и все - за одного! 19 20.08.2020, 19:54

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Судьба страны решается в столице.

Лидеры рабочего движения, предприниматели и общественные деятели призвали к Маршу на Минск.

- Уже почти две недели в Беларуси идут самые масштабные протесты за всю историю страны, - говорится в заявлении, полученном телеграм-каналом «Баста». - Каждый день на улицы городов, поселков и деревень выходят люди, которые требуют одного - ухода Лукашенко. Бастуют крупные предприятия. В стране - небывалая волна солидарности и самоорганизации.

В прошлые выходные в Минске прошел массовы Марш, в котором приняли участие до полумиллиона белорусов. Мы показали свою силу. Трусливый таракан забился под плинтус, а весь мир восхищается восставшей Беларусью.

Сейчас - решающие дни нашей Революции. Нам ни в коем случае нельзя останавливаться. Победа близко, но нужно последовательно и решительно бороться за нее.

Судьба страны решается в столице. Это понимают и участники уличных протестов, и бастующие рабочие.

Нужно собирать силу в кулак и добиваться выполнения главного требования всех белорусов - отставки Лукашенко.

Предлагаем в эти выходные сосредоточить силы в Минске и приглашаем в столицу участников протестов из других городов. Нас должно быть еще больше, чем было неделю назад. Пешком, автобусами, поездами - все в Минск. Мы просим жителей столицы помочь обеспечить прием и ночлег для представителей регионов. Мы просим всех белорусов поддержать Марш на Минск.

Один - за всех и все - за одного!

Обращение подписали Валентин Троцкий, партия "Народная Грамада", Минск, Виктор Марчик, лидер предпринимателей, Слоним, Евгений Афнагель, гражданская кампания "Европейская Беларусь", Минск. Петр Карабанов, Жлобин, Евгений Вильский, Новополоцк, Дмитрий Савич, Светлогорск.

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