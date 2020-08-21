Стены рухнут (Онлайн) 4 21.08.2020, 10:36

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Всебелорусский протест - до победы!

В Беларуси продолжается Общенациональная забастовка и Всебелорусский протест, которые поддержали сотни предприятий по всей стране. Бастуют работники Белаза, МАЗа, МЗКТ, МТЗ, БМЗ, МАПИДа, «Белшины», «Белнефтехима», «Беларуськалия», «Нафтана», «Гродно Азота» и сотни тысяч работников других предприятий.

Главные требования бастующих: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, проведение новых свободных выборов.

Сайт Charter97.org ведет онлайн 13-го дня белорусской революции.

11:44 Женщины выходят с плакатами в Минске и призывают к продолжению протестов.

10:55 76-летняя белоруска вышла с национальным флагом на трассу М1.

Фото: tut.by

10:37 Строители «Гродножилстроя» официально ушли на забастовку. Основное требование работников - отставка Лукашенко.

10:30 Независимые телеграм-каналы призвали белорусов сегодня днем создавать стачечные комитеты и поддерживать бастующих рабочих, а вечером в 18.00 остановить свой город в 10-бальных пробках. В 19.00 - выход на центральные площади своих городов, а в Минске - на площадь Независимости.

10:36 Жители поселка Острошицкий Городок пришли под резиденцию «таракана» и устроили акцию на пути его кортежа.

10:35 Минские медики с самого утра вышли на протесты. Акция проходит в Грушевке.

Фото: «Белсат»

Фото: «Белсат»

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