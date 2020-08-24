Шахтер из Солигорска: Хватит стоять за спинами наших женщин! 25 24.08.2020, 7:38

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Обращение к офицерам белорусской армии.

Сильное выступление работника "Беларуськалия" на площади Независимости в Минске публикует Telegram-канал "Баста!".

"Зверства, смерть и война, которую нам объявили - я не мог это представить, - сказал он. - У меня четверо детей - два сына и две дочки. Когда я представил, через что они могли пройти на Окрестина - у меня волосы встали дыбом.

Мы, как в 1941 году громим нашу экономику из-за одного безумного и бездушного тела. Бездушного, потому что душа уходит с первым невинно убиенным. Это - война.

Офицеры! Призываю вас встать в шеренги Белорусской партизанской армии. Если война - необходима всеобщая мобилизация. Хватит стоять за спинами наших женщин! Строимся!"

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