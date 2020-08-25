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На прощание с Никитой Кривцовым пришло более тысячи человек

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  • 25.08.2020, 13:56
  • 7,881
На прощание с Никитой Кривцовым пришло более тысячи человек
Фото: belsat.eu

Героя Беларуси провожали под бело-красно-белым флагом.

В прощании с Никитой Кривцовым в Молодечно приняли участие около 1000 человек. Никита Кривцов будет похоронен на старом Молодечненском кладбище. Гроб с телом из ритуального зала несут на руках. Он покрыт бело-красно-белым флагом, сообщает телешрам-канал МКБ.

Напомним, что Никита погиб при странных обстоятельствах. Долгое время он считался пропавшим без вести, а в итоге был обнаружен в петле в Минском лесу. До этого он активно принимал участие в политических акциях за честные выборы в Молодечно и в Минске.

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