Забастовка продолжается по всей Беларуси 24 26.08.2020, 9:03

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В лидерах — Гродно, Минск, Солигорск. Бастуют сотни предприятий.

Телеграм-канал «Баста!» собрал информацию о тех предприятиях и организациях, которые полностью или частично поддержали Национальную забастовку по данным на сегодня. Этот список неполный. По стране продолжают бастовать сотни предприятий. Создаются стачечные комитеты и проводятся собрания, на которых обсуждаются требования и планы.

Список предприятий и организаций Беларуси, работники которых полностью или частично поддержали Национальную забастовку:

Барановичи

558 Авиационный ремонтный завод

Барановичский станкостроительный завод (филиал ОАО Атлант)

Станция скорой и неотложной медицинской помощи

Явид УПП

Береза

Березастройматериалы ОАО

Бобруйск

Белшина ОАО

Брест

Aquaflora

Гефест СП ОАО

Машиностроительное предприятие Компо ООО

Полесьежилстрой ОАО

Паперки ОАО

Витебск

EPAM systems ИООО

Витебское вагонное депо УП

Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа

Витебский район

Лайтплей ЧТПУП

Волковыск

Беллакт ОАО

Волковысский район

Красносельскстройматериалы ОАО

Гомель

Бакунинский авторынок

Гомельский мясокомбинат ОАО

Городея

Городейский сахарный комбинат ОАО

Гродно

Авиакомпания Гродно ОАО

Автодоктор ЧУП

Агентство медицинского маркетинга ООО

Белкард ОАО

Бирета ЧП

ГИАП ОАО

Голдоптима ИПТУП

ГПКО РУП

Гродненская табачная фабрика Неман ОАО

Гродненский государственный медицинский университет УО

Гродненский камнеобрабатывающий завод ООО

Гродненский мясокомбинат ОАО

Гродно Азот ОАО

ГродноПромСтрой ОАО

Гродно Плюс ТК ГП

ГродноГаз ПУ

Гродножилстрой ОАО

Конте СПА СООО

Мебельная фабрика ЗОВ

Радиоволна ОАО

Рынок Южный

СДЭК ООО

Сидмалэкспресс ООО

Терразит плюс ООО

Гродноэнерго ТЭЦ-2 РУП

Гродноэнерго ТЭЦ-4 РУП

Химволокно ОАО

ЭжениАВАМ ООО

Эрнис ООО

Гродненский район

Спектр Лайн ОАО

Жабинка

Жабинковский сахарный завод ОАО

Жлобин

Белорусский металлургический завод ОАО

Отделение БЖД в Жлобине

Жодино

Белорусский автомобильный завод ОАО

Кузнечный завод тяжелых штамповок ОАО

Заславль

Косвик ИЧПУП

Инкофуд ООО

Лида

Лакокраска ОАО

Отделение БЖД в Лиде

Хавер By металлотканый завод ОАО

Логойск

Логойский районный центр культуры ГУК

Минск

Подстанция №3 городской станции скорой медицинской помощи

Минсктранс, филиал Троллейбусный парк № 4

6-я городская клиническая больница УЗ

9-я городская клиническая больница УЗ

IBA Minsk, CП ЗАО

Розум Роботикс ООО

Автосеть СООО

Автотранспортное производство Белпочта РУП

Агат ООО

Белорусский государственный университет УО

Белгосфилармония

Белкоммунмаш ОАО

Белмедпрепараты РУП

Белорусский государственный театр кукол

Белрыба ОАО

Белтапаз ОАО

Белтелерадиокомпания

Белэнергосетьпроект РУП

Белэнерготехпроект ООО

Больница скорой медицинской помощи УЗ

Галантэя ОАО

Институт порошковой металлургии ГНУ

Институт химии новых материалов НАН

Интернет-магазин 7745.by

Керамин ОАО

МАПИД ОАО

Милавица ЗАО

Минский завод колесных тягачей ОАО

Минские кабельные сети

Минские тепловые сети

Минский автомобильный завод ОАО

Минский завод Интеграл ОАО

Минский завод шестерён ОАО

Минский маргариновый завод ОАО

Минский механический завод РУП

Минский моторный завод ОАО

Минский тракторный завод ОАО

Минский электротехнический завод ОАО

Минскинтеркапс УП

Минскметропроект ОАО

Минское патологоанатомическое бюро УЗ

Минскпромстрой ОАО

Минсктранс ГУП

Национальный академический театр имени Янки Купалы

ОНТ

Современные бетонные конструкции ОАО

Парк высоких технологий

Радио Столица

Республиканский театр белорусской драматургии

Ресторан Друзья

Республиканский научно-практический центр Кардиология УЗ

Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии УЗ

Столичное телевидение

Стройрынок Уручье

Стройтехпрогресс ОАО

Стройтрест №35 ОАО

УКС Советского района ГП

Минский район

Ziko-Zorka ООО

A-100 Development

Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии УЗ

Могилев

Виленский рынок

Мозырь

Мозырский НПЗ ОАО

Молодечно

БЖД Молодечно

Амкодор-Уникаб ОАО

Новогрудок

Новогрудский Рынок

Новополоцк

Нафтан ОАО

Островец

БелАЭС РУП

Ошмяны

Строитель ОАО

Пинск

Рынок Центральный

Поставы

Поставский лесхоз

Свислочь

Завод горного воска ОАО

Слуцк

Авторынок

Слуцкий сахарный завод ОАО

Солигорск

Беларуськалий ОАО

Светлогорск

Химволокно ОАО

Трест Реммонтажстрой, ГОК и УСП

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