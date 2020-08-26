Из Купаловского театра в знак протеста уволились 58 актеров и сотрудников 19 26.08.2020, 15:36

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Фото: «Наша Ніва»

(обновляется) Ранее Купаловцы выставили требования властям.

Заявления актеров и сотрудников Купаловского театра об увольнении удовлетворены. Об этом сообщили в пресс-службе театра, пишет tut.by.

На данный момент уволено 58 человек. Приказ об этом появился сегодня, 26 августа.

Из них 36 человек — актеры, остальные сотрудники театра. Еще несколько артистов планируют подать свои заявления в ближайшее время.

— Сярод зволеных — народныя артысты Беларусі Зоя Белахвосцік і Арнольд Памазан, заслужаныя артысты Беларусі Алена Сідарава, Юлія Шпілеўская, Ігар Дзянісаў, Наталля Качаткова і Георгій Маляўскі. Артысты Павел Харланчук, Раман Падаляка, Міхась Зуй, Дзмітрый Есяневіч, Валянціна Гарцуева, Святлана Анікей. Мастацкі кіраўнік Мікалай Мікалаевіч Пінігін і ўсе рэжысёры. У тэатры не застаецца ніводнага рэжысёра, — сообщили в пресс-службе.

До сегодняшнего дня в труппе театра числилось 57 человек. Таким образом их осталось 21. Уточним, что некоторые из них уже многие годы не выходят на сцену.

Известно, что это не последние увольнения из Купаловского. Как рассказал KYKY уже бывший работник театра, увольнения продолжатся, потому что те сотрудники, которые живут в арендном жилье от Купаловского, писали заявления об увольнении с первого сентября, чтобы дольше искать новое жилье.

Напомним, ранее актеры и сотрудники Купаловского театра выставили властям требования. Они написали около 80 заявлений об увольнении.

Купаловцы требовали освободить всех политзаключенных и людей, задержанных во время и после выборов. Расследовать все случаи насилия над участниками протестов и случайными людьми. Возбудить уголовные дела в отношении тех силовиков, которые злоупотребляли своими полномочиями. Допустить журналистов, адвокатов и медиков к тем, кто находится в изоляторах. Прекратить давление на работников, которые принимают участие в мирных акциях протеста и высказывают свою гражданскую позицию. Провести новые выборы президента с новым составом ЦИК с допуском международных и национальных наблюдателей.

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