Католические епископы заявили протест властям Беларуси

Католические епископы заявили протест властям Беларуси12
- 27.08.2020, 8:51
- 10,232
Иерархи потребовали прекратить блокирование людей в храмах.
Вечером 26 августа после акции протеста на площади Независимости в Минске часть ее участников оказалась заблокирована в здании Красного костела. Входы и выходы блокировал ОМОН. Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий заявил решительный протест по поводу действий силовиков, сообщает сatholic.by.
«Подобные действия являются недопустимыми и незаконными»
Иерарх Юрий Кособуцкий предупредил государственные органы Беларуси и руководство силовых структур, что подобные действия являются недопустимыми и незаконными. Костел — это святыня Бога, которую могут свободно посещать все желающие.
— Блокирование входа и выхода людей противоречит гарантированному Конституцией праву граждан на свободу совести и вероисповедания, оскорбляет чувства верующих и выходит за рамки законов человеческих и божьих, — сказано в сообщении епископа.
Сообщение епископа появилось на сайте в 21.37. Он требовал немедленно разблокировать входы в костел и никому не препятствовать входить и выходить из него.
Протест епископа Юрия Кособуцкого поддержал епископский викарий Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский. Иерархи надеются, что подобные действия правоохранительных органов на территории святынь больше никогда не повторятся.