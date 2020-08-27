Католические епископы заявили протест властям Беларуси 12 27.08.2020, 8:51

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Фото: tut.by

Иерархи потребовали прекратить блокирование людей в храмах.

Вечером 26 августа после акции протеста на площади Независимости в Минске часть ее участников оказалась заблокирована в здании Красного костела. Входы и выходы блокировал ОМОН. Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий заявил решительный протест по поводу действий силовиков, сообщает сatholic.by.

«Подобные действия являются недопустимыми и незаконными»

Иерарх Юрий Кособуцкий предупредил государственные органы Беларуси и руководство силовых структур, что подобные действия являются недопустимыми и незаконными. Костел — это святыня Бога, которую могут свободно посещать все желающие.

— Блокирование входа и выхода людей противоречит гарантированному Конституцией праву граждан на свободу совести и вероисповедания, оскорбляет чувства верующих и выходит за рамки законов человеческих и божьих, — сказано в сообщении епископа.

Сообщение епископа появилось на сайте в 21.37. Он требовал немедленно разблокировать входы в костел и никому не препятствовать входить и выходить из него.

Протест епископа Юрия Кособуцкого поддержал епископский викарий Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский. Иерархи надеются, что подобные действия правоохранительных органов на территории святынь больше никогда не повторятся.

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