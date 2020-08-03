Правозащитники: Фотографирование бюллетеня законом разрешено 9 3.08.2020, 8:07

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Кампания «Правозащитники за свободные выборы» выступила с заявлением.

Заявление было сделано в связи с началом трансляции по государственным телеканалам информационных роликов о предстоящих 9 августа выборах президента Беларуси.

Как отмечают представители кампании наблюдения, вместе с разъяснениями о правилах голосования и возможности принять участие в досрочном голосовании в информационных роликах содержится информация о том, что действующим избирательным законодательством Беларуси не предусматривается фотографирование избирателем полученного им избирательного бюллетеня и передача этих фотографий третьим лицам.

«Такого рода информация на практике может привести к неправильному пониманию прав и обязанностей избирателей со стороны организаторов выборов и представителей правоохранительных органов, привести к не предусмотренным законом ограничениям прав граждан», — считают «Правозащитники за свободные выборы».

В связи с этим эксперты кампании в очередной раз отмечают, что «нормами действующего избирательного законодательства не установлено запрета на фотографирование избирателем полученного им избирательного бюллетеня, а равно и на другие действия с бюллетенями (повреждение, уничтожение или вынос с избирательного участка)».

«Также избирательное законодательство не предусматривает никаких запретов на добровольную передачу избирателем фотографий избирательного бюллетеня (в том числе с отметкой за конкретного кандидата) третьим лицам, — говорится в заявлении. — Данные действия не влекут за собой ответственность за нарушение избирательного законодательства при проведении выборов (ст. 49 ИК, ст. 191, 192 УК, ст. 9.10 КоАП). Соответственно любые требования о прекращении данных действий избирателей со стороны членов избирательных комиссий, сотрудников милиции, других лиц, будут носить заведомо незаконный характер».

Также правозащитники напоминают, что «участие в досрочном голосовании является правом, а не обязанностью гражданина». «Участие в выборах носит добровольный характер: избиратель сам решает, принимать ли ему участие в голосовании, — говорится в заявлении. — Если избиратель не находится по месту своего проживания и не может посетить участок в основной день выборов, он может проголосовать в любой из пяти дней досрочного голосования».

«Контроль, принуждение к участию в досрочном голосовании, как и в выборах в целом, является нарушением закона и влечет соответствующую ответственность», — напоминают правозащитники.

Кампанию «Правозащитники за свободные выборы» проводят лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» и республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский комитет».

Гражданские активисты сейчас предлагают различные механизмы выявления фальсификаций. Так, инициатива «Честные люди» разработала онлайн-платформу «Голос», на которой можно проголосовать за альтернативных кандидатов. Избирателей призывают фотографировать свои заполненные избирательные бюллетени и высылать фото на эти платформы.