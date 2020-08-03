В Кыргызстане белорусского дальнобойщика вытащили из горящей фуры
- 3.08.2020, 8:40
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На минувших выходных в Кыргыстане случилось ЧП с белорусским дальнобойщиком.
Водителя фуры вытащили из горящей фуры. О происшествии пишет сайт Turmush.
Вчера на перевале Отмок в Таласской области произошло ДТП. Машина загорелась. Водителя из машины вытащил проезжающий мимо местный житель с детьми. Затем он вытащил барсетку с документами и деньгами водителя машины, попавшей в ДТП.
Очевидцы ожидали, что машина могла взорваться в любой момент.
Пострадавшим оказался белорусский дальнобойщик. Его доставили в местную больницу.