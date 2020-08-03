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В Кыргызстане белорусского дальнобойщика вытащили из горящей фуры

  • 3.08.2020, 8:40
  • 2,437
В Кыргызстане белорусского дальнобойщика вытащили из горящей фуры
Фото с сайта turmush.kg

На минувших выходных в Кыргыстане случилось ЧП с белорусским дальнобойщиком.

Водителя фуры вытащили из горящей фуры. О происшествии пишет сайт Turmush.

Вчера на перевале Отмок в Таласской области произошло ДТП. Машина загорелась. Водителя из машины вытащил проезжающий мимо местный житель с детьми. Затем он вытащил барсетку с документами и деньгами водителя машины, попавшей в ДТП.

Очевидцы ожидали, что машина могла взорваться в любой момент.

Пострадавшим оказался белорусский дальнобойщик. Его доставили в местную больницу.


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