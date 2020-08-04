Россия не будет направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Беларусь 3 4.08.2020, 20:01

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Центризбирком РФ не получал официального приглашения от белорусских коллег.

Центризбирком РФ не получал официального приглашения от белорусских коллег для участия в наблюдении за выборами президента и принял решение не направлять в Беларусь своих наблюдателей. Об этом ТАСС сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

— Во-первых, ЦИК России не получала традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег, которое заблаговременно направляется в соответствии с имеющимся двусторонним соглашением о сотрудничестве от 4 июня 1998 года, — сказала Памфилова.

По ее словам, российские наблюдатели, которые обычно входят в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, «в этом году также не имеют возможности прибыть в Беларусь в связи с тем, что БДИПЧ получило соответствующее официальное приглашение белорусской стороны с большим опозданием».

— Вместе с тем, ЦИК РФ не считает возможным направить в Беларусь своих представителей и в составе наблюдательной миссии СНГ, принимая во внимание, мягко говоря, весьма специфическое отношение руководства Беларуси к коронавирусной пандемии, — добавила Памфилова.

Она отметила, что как руководитель Центральной избирательной комиссии, «не имеет права ставить под угрозу здоровье и личную безопасность своих коллег».