Ученые нашли «включатель» человеческого интеллекта 3 4.08.2020, 22:12

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Иллюстрация: ScienceDaily

Ученые выяснили, как можно повысить интеллект человека.

Исследователи из Университета Вандербильта в штате Теннесси при помощи специалистов из Центра исследования зрения Йорского университета в Онтарио (Канада) провели исследование, которое позволит не только повышать интеллект здоровых людей, но и облегчать течение психических заболеваний, передает radiokp.ru.

Ученые обнаружили, что из 89 миллиардов клеток человеческого мозга только малая часть отвечает за адаптацию к переменам. А если выделить в структуре мозга нейроны, отвечающие за мышление, речь и способность рассуждать, это позволит стимулировать развитие интеллекта.

В ходе эволюции кора головного мозга человека претерпела значительные изменения. Ее структура менялась таким образом, чтобы человек легко адаптировался к изменению внешних условий. Снижение работы этих зон приводит и к снижению общего интеллекта, а также тяжелому течению психических и неврологических заболеваний.

Как рассказал руководитель проекта, доцент кафедры психологии и информатики Университета Вандербильта Тило Вомельсдорф, эти клетки – своего рода тумблер, который переключает все усилия мозга на преодоление нового раздражителя и позволяет найти лучший путь из возможных. Если этот механизм нарушен или ослаблен, мозг затрачивает на каждый раздражитель слишком большие усилия. Последствия могут быть вплоть до разрушения уже сформировавшихся нервных связей.

Итоги исследования были опубликованы в журнале Национальной академии наук США PNAS.