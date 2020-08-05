В России обрушился мост во время военных учений: много пострадавших 5.08.2020, 13:55

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ЧП произошло в Еврейской автономной области.

В поселке имени Тельмана Смидовичского района Еврейской автономной области во время военных учений обрушился железнодорожный мост. Эту информацию ТАСС подтвердили местные власти.

В Минобороны сообщили о двух пострадавших, их госпитализировали. ТАСС до этого сообщал о 18 пострадавших, которых направили в военный госпиталь Хабаровска, Интерфакс тоже утверждал, что их порядка 20.

В министерстве уточнили, что солдаты железнодорожных войск наводили мостовую переправу, когда одна из опор «самопроизвольно сложилась». Точные причины случившегося пока неизвестны. По одной из версий, мост обрушился из-за нарушения техники безопасности.

«Военные никого туда не допускают, разбираются самостоятельно, так как не наше сооружение, они возводили понтонный мост. Мы выделили скорую и пожарную машину. Они не просили, просто мы отреагировали»,— рассказал Интерфаксу замглавы главы Смидовичского района ЕАО Борис Королев.