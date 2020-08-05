На белорусской границе обнаружили фуру, в которой был 21 миллион сигарет 5.08.2020, 14:02

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Грузовик въезжал через пункт пропуска «Григоровщина».

Почти 21 млн сигарет сербского производства без каких-либо акцизных марок намеревался переместить российский перевозчик из Латвии в Беларусь по недействительным документам. Грузовик DAF, в котором находилась табачная продукция, въезжал через пункт пропуска «Григоровщина», сообщают таможенники.

— Согласно представленным фирмой-перевозчиком документам, товар направлялся от фирмы, зарегистрированной в Венгрии, в адрес получателя, находящегося в Украине. Нехарактерный маршрут следования из Венгрии в Латвию, далее через территорию Беларуси и России в Украину, заявленный в документах, вызвал сомнения у таможенников: данную поставку логичнее и дешевле было бы осуществить через венгерско-украинскую границу, — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что украинский получатель не имеет никакого отношения к данной партии сигарет, а также не заключал никаких контрактов с их отправителем.

— Отсутствие информации о реальном получателе сигарет, нехарактерный маршрут следования транспортного средства свидетельствуют об организации незаконной схемы ввоза с целью дальнейшего вовлечения товаров в незаконный оборот на территории Российской Федерации. Крупная партия табачной продукции стоимостью почти в $ 230 000 изъята и размещена в зоне таможенного контроля ведомственного пункта таможенного оформления.

Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.