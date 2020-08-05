Белоруска, которая живет в Бейруте, рассказала о взрыве 5.08.2020, 16:15

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Фото: Reuters

Вчера в столице Ливана произошел инцидент, который унес жизни 100 человек.

«Было около 6 вечера, мы с семьей находились дома. В какой-то момент почувствовали толчок, затем взрывной волной у нас развело на балконе раздвижные окна. Муж предположил, что это теракт, позже по новостям передали: в порту произошел взрыв», — рассказывает Елена, которая живет в столице Ливана — Бейруте, пишет tut.by.

Елена родом из Минска. Четыре года назад она вышла замуж за ливанца, с тех пор часто летает между Минском и Бейрутом. В этом году коронавирус изменил ее привычный график жизни, и белоруска уже почти год находится в Бейруте.

Дом, в котором живет семья Елены, расположен примерно в семи километрах от порта, где вчера произошел взрыв. На утро среды было известно, что катастрофа унесла жизни 100 человек, около четырех тысяч пострадали. Но это еще не окончательные данные. Мощность взрыва эксперты сравнили с землетрясением магнитудой 4,5. Сотни домов оказались разрушенными и покореженными.

— Порт находится на набережной, это, считай, центр города, — описывает географию Бейрута Елена. — Там много ангаров логистических компаний, офисов. Взрывом их просто снесло. Рядом стоят высотки, магазины — в них вынесло окна. В новостях показывают, что все улицы в том районе завалены стеклом. Много пострадавших с колото-резаными ранами.

В момент взрыва белоруска с семьей находились дома.

— Мы смотрели телевизор, и муж почувствовал, что произошел какой-то толчок. Он родился в 1982 году, когда в Ливане шла гражданская война, поэтому он очень чувствителен к любым нестандартным ситуациям, — вспоминает вчерашний вечер собеседница. — «Это что землетрясение?» — спросил он у меня. Да нет, говорю. Все нормально. Прошло еще секунд пять и у нас на балконе затряслись стекла. Мы почувствовали, как справа налево идет волна. Сила ее была такой, что раздвинула закрытые балконные рамы. В Ливане есть правило, в случае ЧП нужно держаться подальше от стекла. Мы схватили ребенка и отбежали подальше от окон.

Первое, что подумали Елена с супругом, — в городе случился теракт. О случившемся тут же передали по телевизору. В экстренных новостях сообщили: в порту произошел взрыв.

— В новостях передавали, что после взрыва в воздух попали какие-то опасные вещества, поэтому всем рекомендовали оставаться дома, — говорит Елена. — В чатах сразу стали писать, что в квартирах повыносило стекла. Людям советовали завешивать окна мокрыми простынями. Тех, кто все же решится выйти на улицу, просили надеть мокрые повязки.

Елена с мужем обзвонили друзей и родных, со всеми все было в порядке. Ближе к восьми вечера, чтобы немного развеяться, они вышли на улицу. Проехались по району — дома в округе были целы. Белоруска даже не заметила, что где-то выбиты стекла.

— В городе в основном пострадали здания старой постройки, новые дома строят с учетом сейсмологической обстановки. Наверное, это и помогло им устоять, — делится предположениями белоруска.

Три дня в Бейруте траур. Не работают магазины, кафе, рестораны, компании. В связи с этим до конца недели мужу Елены не нужно выходить на работу.

— В новостях передали, что утром все вредные вещества, которые были в воздухе из-за взрыва, опали с росой, поэтому сегодня можно выходить на улицу без маски, — описывает ситуацию собеседница. — Настроение у людей очень подавленное. Многие магазины в центре полностью стеклянные. Недавно показали, как их собственники приходят туда, чтобы убрать стекло и обезопасить территорию.

По словам собеседницы в домах, что расположены ближе к центру повреждены стены и потолки. Людей, которые из-за взрыва остались без крыши над головой, предлагают приютить отзывчивые горожане. Объявления жители размещают в соцсетях.

— Выстраиваются очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших.

— А как поясняют, что произошло?

— В новостях передают, что сварщики чинили дверной замок в ангаре, где хранилась конфискованная селитра. От искры начался пожар — и произошел взрыв.

Напомним, ранее телеканал Al Hadath, со ссылкой на главу МВД Ливана передавал, что взорвалась аммиачная селитра. 2700 тонн конфискованной селитры хранились на одном из складов и сдетонировали во время проведения сварочных работ.