Медведев предупредил Лукашенко о плачевных последствиях 2 5.08.2020, 19:06

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Дмитрий Медведев

фото: ЕРА

Заместитель председателя Совбеза РФ прокомментировал отношения Кремля с белорусским правителем.

Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост заместителя председателя Совета государственной безопасности России, прокомментировал отношения Кремля и Лукашенко.

Прежде всего он отметил, что любые события в стране – ее внутренние дела.

«Тем не менее, мы, конечно, не можем не видеть, что сегодня российско-белорусские отношения, я даже больше скажу – «союзное государство» – стали мелкой разменной монетой во время избирательной кампании», – цитирует Медведева «РИА Новости».

В Telegram-канале «Вы слушали маяк» появилось продолжение его цитаты. Он назвал сегодняшние события в Беларуси «несложной политической технологией».

«Вылепить образ врага и при помощи этого образа добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синем пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально. И последствия у этого будут печальные», – подчеркнул Медведев.