Reuters: Экономика Беларуси — ущербная 3 5.08.2020, 19:24

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Луканомика уже десять лет стоит на месте.

ВВП Белоруссии последние десять лет увеличивался в среднем менее чем на процент в год. Слабый рост экономики и отсутствие роста доходов привели к росту пессимистичных настроений, считают эксперты, опрошенные Reuters. Они называют существующую модель экономики ущербной, передает «Лента.ру».

Беларусь сохранила советскую модель, в которой государство контролирует большую часть экономики, пишет издание. «Такая модель ущербная, неэффективная, но это единственная модель экономики, которую Лукашенко и его окружение понимают», — считает старший аналитик финансовой компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.