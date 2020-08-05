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Reuters: Экономика Беларуси — ущербная

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  • 5.08.2020, 19:24
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Reuters: Экономика Беларуси — ущербная

Луканомика уже десять лет стоит на месте.

ВВП Белоруссии последние десять лет увеличивался в среднем менее чем на процент в год. Слабый рост экономики и отсутствие роста доходов привели к росту пессимистичных настроений, считают эксперты, опрошенные Reuters. Они называют существующую модель экономики ущербной, передает «Лента.ру».

Беларусь сохранила советскую модель, в которой государство контролирует большую часть экономики, пишет издание. «Такая модель ущербная, неэффективная, но это единственная модель экономики, которую Лукашенко и его окружение понимают», — считает старший аналитик финансовой компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.


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