Гарри Погоняйло: У белорусов есть конституционное право на восстание 5 6.08.2020, 7:35

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ФОТО: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com

Народ устал от этой поганой власти.

Председатель юридической комиссии РП ОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» Гарри Погоняйло рассказал сайту Сharter97.org о ходе президентской избирательной кампании в Беларуси и о том, готовы ли люди защищать свои голоса.

- Мы наблюдаем то же самое, что было на протяжении 20 лет. Выборов в Беларуси нет. «Выборы» – это всего лишь фиговый листочек, которым власть прикрывает так называемую легитимность пребывания бесконечно дорогого (хотел сказать Леонида Ильича) Лукашенко у власти. Вполне ожидаемая история, когда нет представителей оппозиции в избирательных комиссиях, когда наблюдатели от оппозиции не допускаются к реальному наблюдению, когда подсчет голосов ведется без оглашения информации по каждому бюллетеню, а затем просто рисуются цифры, необходимые или заказанные правителем.

Все в диктаторском режиме проходит также, как это было и ранее, нечему тут удивляться. Ни один режим демократическим образом не решает проблему выборов. Власть не хочет меняться, ее устраивает то состояние дел, которое мы наблюдаем в Беларуси 26 лет.

Международное сообщество не признавало ни одни белорусские «выборы» после 1994 года. Ни один «референдум» не был признан как демократический, отвечающий справедливости, законности и т.д. Были ли тут наблюдатели или не были, естественно, в этих условиях вряд ли западные страны признают легитимность Лукашенко на новую каденцию.

Вопрос только в том, признают ли страны СНГ и Россия. Тут есть небольшая интрига.

- Является ли в таком случае выход на массовые мирные протесты конституционным правом народа?

- Даже в нашей, увы, не самой лучшей и не самой современной Конституции, записано право народа на мирные cобрания и, самое интересное, право на восстание против преступного правительства.

Если мы здраво и юридически правильно оцениваем ситуацию, народ Беларуси лишили права выбора. Выборов нет, а ведь это конституционные основы народовластия.

Сегодня мы наблюдаем очередное антиконституционное преступление, в которое Лукашенко вовлек силовые структуры, весь исполнительный аппарат и все избирательные администрации. Все они – участники этого преступления. Они у кормушки, им выгоден этот режим, они прекрасно понимают, что смена власти повлечет за собой перемены. Эти перемены не в пользу тех, кто сегодня живет и кормится со своих должностей и мест.

- Показали ли белорусы готовность бороться за свои голоса?

- Народ устал от этой преступной и поганой власти и хочет перемен. Он явно, гласно и открыто об этом заявляет. Выходя на акции, пока еще не протестные, белорусы пользуются своим правом высказать пожелания, надежды, связанные с тем, что они хотят видеть в Беларуси. Прежде всего это связано с необходимостью смены власти. Однако режим остается глухим, слепым и закрытым.

Появилась новая генерация белорусов — это, в основном, молодые и средних лет люди, которые cыты по горло этой властью, не видят перспектив для себя, своих детей, карьеры, лучшей жизни. Застой, нагнетание страха, палочный режим, контрактная система на производствах – кругом только сила, страх и удержание народа в повиновении через эти инструменты. Все это белорусам уже надоело. Люди просто перестали бояться этой поганой власти — это самая главная отличительная черта, которая дает поводы для оптимизма.

- Можно ли говорить, что Лукашенко уже проиграл и у него не было бы шансов на честных выборах?

- Опять мы использует фразу «честные выборы». На них могли рассчитывать только романтики, не знающие подоплеку системы нынешней власти, для которой «выборы» – это только прикрытие. Выборов – нет. Избирательный процесс сегодня прекрасно используют новые лидеры и политтехнологи, которые используют современные цифровые, информационные технологии.

Все это должно было привести к победе, пусть даже не через подсчет голосов, но через поддержку большинства граждан новых лидеров (в данном случае – Светланы Тихановской). Однако для это действительно необходим выход на улицу миллионов граждан в городах, начиная от маленьких и до столицы. Большинство должно доказать, что оно большинство, что управлять по-старому им уже невозможно.

Верхи в этой ситуации спеклись. Когда Лукашенко говорит о предательстве, он говорит не о своих чиновниках, а о своем народе, который якобы его все время поддерживал. Сейчас он видит, что этого большинства нет. Поэтому он свой собственный народ называет «народцем и предателем». Вот откуда ноги растут со словом «предательство». Наконец-то он увидел реальную картину.

Видимо, его идеологи и силовики подсказывали, что он теряет потихоньку власть и это не 90-ые годы. Последние 10 лет необходимо было все-таки думать о преемственности и развитии власти, а он вцепившись «синими пальцами в кресло» говорит, что страну никому не отдаст. Не знаю, сколько времени он протянет.

- Однако можно говорить о том, что Лукашенко уже отыгранная карта?

- Безусловно. Отмечу, что я давным-давно говорил и придерживаюсь то позиции, что Лукашенко не просто одержим властью, которую он получил в 1996 году, узурпировав все, что только можно в этой стране. Этот человек еще и болен на голову.

Я специально направил обоснованное обращение в ЦИК с просьбой предложить Лукашенко пройти медицинское освидетельствование со всеми данными о его психическом состоянии.

Центризбирком ответил мне тремя строчками, что это не в их компетенции. Отсюда тоже следуют интересные выводы. Значит, Центральная комиссия во главе с Ермошиной не отстаивает содержащиеся в моем обращения доводы, что Лукашенко болен, в том числе — психически. Если действовать по закону, то необходимо было мое обращение отправить тем компетентным органам, которые должны были предложить Лукашенко пройти медицинское освидетельствование. Он кандидат в президенты, публичное лицо, граждане вправе знать состояние здоровья кандидата. Об этом говорит и закон, например, ст. 16 закона о защите информации. Об этом же говорит и ряд других законов, даже Конституция: «Президент может быть отстранен от власти по состоянию здоровья, так как не может исполнять президентские обязанности».

Поэтому так важен вопрос состояния здоровья, в данном случае — кандидата в президенты. Это вопрос публичный, который должен был быть решен в ходе кампании. Нужно поднимать вопрос об отстранении Лукашенко от власти из-за его болезни.

Нам только остается понимать, что мы имеем дело с больным человеком. Выступая во Дворце республики он еще раз доказал, что болен. Не просто потому что его, возможно, догнал коронавирус, он реально болен, прежде всего — психически. Неадекватные вещи, о которых он говорил, и то, как он говорил, те эмоции – говорят о психическом нездоровье этого человека, о его неадекватности. Об этом уже говорят все: и наши друзья, и наши недруги.