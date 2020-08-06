Сенат США принял резолюцию с требованием свободных выборов в Беларуси 12 6.08.2020, 11:29

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Американские сенаторы заявили о солидарности с белорусским народом.

Американские сенаторы утвердили резолюцию № 658, призывающую к свободным, честным и прозрачным выборам в Беларуси. Текст резолюции опубликован на сайте Конгресса США.

Резолюцию в верхнюю палату американского парламента подал сенатор Ричард Дурбин. 5 августа ее без каких-либо изменений утвердили остальные члены Сената.

Резолюция среди прочего осуждает политически мотивированные аресты и лишение свободы оппозиционных кандидатов, в том числе Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Николая Статкевича, и призывает к их немедленному освобождению и разрешению участия в выборах президента Беларуси 9 августа.

Документ осуждает произвольную нерегистрацию Центральной избирательной комиссией Беларуси большинства потенциальных претендентов на президентских выборах 9 августа, а также репрессии и произвольные аресты мирных демонстрантов, членов оппозиционных партий, правозащитников и представителей независимых СМИ.

Сенат США «выступает солидарным с белорусским народом, включая правозащитников, блогеров и журналистов, осуществляющих свое право на свободу собраний, свободу выражения мнений и верховенство закона».

Также он призывает власти Беларуси 9 августа провести свободные, справедливые и инклюзивные президентские выборы, соответствующие международным стандартам и предусматривающие надежный международный мониторинг выборов.