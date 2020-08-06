Линас Линкявичюс: Все будет зависеть от самих белорусов 4 6.08.2020, 12:58

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Линас Линкявичюс

Литва внимательно наблюдает за ситуацией в Беларуси.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что важен не столько сам день выборов президента в Беларуси, сколько первый день после этих выборов, пишет Delfi.

"День после выборов и является самым важным. На сам день выборов я не делал бы прогнозов, что может случиться что-то особенное. (…) Важен первый день после выборов, когда будут объявлены результаты. Тогда очень важна реакция власти и оппозиции на эти результаты. Вот тогда и будет видно, насколько общество созрело для этого поворота, перемен, что сильнее: страх или невозможность дальше жить в тех условиях, которые есть сейчас. Это уже будет зависеть от самих жителей Беларуси и действительно только они сами могут решать", - заявил в четверг информационной радиостанции Ziniu radijas Линас Линкявичюс.

Он также считает, что президентские выборы в Беларуси проходят непрозрачно, без соблюдения международных правовых норм. На выборы не были допущены потенциальные соперники Лукашенко, а также не допущены международные наблюдатели.

Литва, отметил министр, внимательно наблюдает за ситуацией в соседней стране, получает информацию и от властей, и от представителей оппозиции.