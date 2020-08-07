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На первом блоке БелАЭС началась загрузка ядерного топлива

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  • 7.08.2020, 12:58
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На первом блоке БелАЭС началась загрузка ядерного топлива
Фото: ТАСС

После этого начнется этап энергетического пуска.

На первом энергоблоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») 7 августа началась загрузка ядерного топлива, сообщается в пресс-релизе «Росатома».

В активную зону реактора загружена первая тепловыделяющая сборка (ТВС) со свежим ядерным топливом. До конца месяца последовательно будут загружены 163 тепловыделяющие сборки.

После загрузки топлива реактор будет выведен на минимально контролируемый уровень (1% мощности), с проведением соответствующих исследований. С этого момента реактор приобретает статус ядерной энергетической установки. После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть.

Независимые эксперты считают, что АЭС не соответсвует международным нормам безопасности. При ее строительство произошел ряд серьезных ЧП, в том числе повреждения реактора при установке и доставке на площадку.


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