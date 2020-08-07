Польша является лидером ЕС по производству и импорту бытовой техники 3 7.08.2020, 13:26

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В Польше производится около 23 миллионов единиц бытовой техники в год.

Производители бытовой техники уже много лет признают Польшу хорошим местом для инвестиций, благодаря чему она стала лидером в производстве крупной бытовой техники, передает «Радио Польша».

В 2019 году Польшей было изготовлено оборудования на 5,5 миллиардов евро. Эти показатели должны еще больше укрепить позиции страны. Тем более, что в прошлом году были построены новые заводы, которые пока находятся в процессе запуска. Речь идет, в частности, о фабрике по изготовлению посудомоечных машин в Лодзи, принадлежащей компании BSH Home Appliance, которая была запущена в третьем квартале 2019 года. Планируется производить 3 миллиона приборов в год.

В июне этого года на польских фабриках было изготовлено в общей сложности 1,8 миллиона единиц бытовой техники, что на 6% больше нежели в предыдущем году. Этот рост компенсирует спад, который был во время карантина из-за пандемии коронавируса. Но одновременно из этим рост количества изготовляемой бытовой техники также обусловлен и ростом спроса на нее в самой Польше.

Однако, не взирая на это, можно отметить что польские изготовители бытовой техники в большей мере зависят от заграничных покупателей, чем от покупателей в Польше. Ведь от 85 до 90% всей изготовляемой техники идет на экспорт. За прошлый год экспорт польской бытовой техники составил 4,5 миллиона евро, что делает Польшу наибольшим импортером бытовой техники во всем ЕС.