Эрдоган отказался от своей инициативы в споре с Грецией
- 7.08.2020, 17:05
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Турция восстанавливает буровые работы в Восточном Средиземноморье.
Буровое судно Барбарос Хайреттин возобновило геолого-разведочное бурение в Средиземном море. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщил президент Турции Реджеб Эрдоган в Стамбуле, переадет korrespondent.net.
"Мы снова приступили к геолого-разведочному бурению в Восточном Средиземноморье. Мы вновь отправили Барбарос Хайреттин выполнять поставленную задачу", - сказал он.
Эрдоган в конце июля предложил приостановить геолого-разведочные работы в Средиземном море для обсуждения с Грецией конфликта вокруг острова Кастелоризо.
Турция собиралась направить исследовательское судно Oruc Reis и два вспомогательных судна для геологической разведки в водах к югу от греческих островов Родос, Карпатос и Кастеллоризо.
Это усилило напряженность в отношениях с соседней Грецией и вызвало критику со стороны США, Франции и других европейских стран.