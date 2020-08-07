В Польше появятся новые острова 1 7.08.2020, 19:55

2,592

Это произойдет в результате строительства канала через Вислинскую косу.

Министерство морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши объявило конкурс на название новых польских островов. Они появятся в результате строительства канала через Вислинскую косу, а также дноуглубительных работ в порту в Свиноуйсьце, передает «Польское радио».

Два острова возникнут в Щецинском заливе, а один - в Гданьском заливе.

По словам министра Марека Грубарчика, таким образом территория Польши будет расширяться.

«На Вислинской косе – около 200 га, а с другой стороны – в Щецинском заливе – около 400 га. Эти острова будут развиваться, поэтому мы можем говорить о приблизительной площади 600 га. В связи с этим в Польше появятся новые территории», - сказал министр.

Как отмечает директор морского управления в Гдыне Веслав Пётровский, все острова будут в первую очередь убежищем для птиц.