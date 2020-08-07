США ввели санкции против главы администрации Гонконга Кэрри Лам 3 7.08.2020, 20:50

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Также в новый список попали еще 11 китайских чиновников.

Вашингтон считает их причастными к ограничению политических свобод в автономии, передает «Эхо Москвы». Белый дом осудил ранее решение гонконгского правительства отложить на год выборы в Законодательный совет города.

Изначально они должны были пройти в начале сентября. До этого американские власти раскритиковали принятия закона о безопасности, который, как полагает руководство США, лишает Гонконг прав автономии.