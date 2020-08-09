Cотни человек пришли поддержать Светлану Тихановскую на избирательный участок 8 9.08.2020, 17:19

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фото: RFE/RL

Они поддерживали кандидата в президенты и скандировали «Света!».

«Еврорадио» опубликовало репортаж, как голосовала кандидат в президенты Светлана Тихановская. На избирательный участок ее пришли поддержать более 200 человек. Они скандировали «Света!» и всячески поддерживали кандидата в президенты. Она обратилась к члена избирательных комиссий:

- Cчитайте правильно, я понимаю, что не в учителях дело, но давайте сделаем так, чтобы выборы прошли честно.

На вопрос о том, что ее супруг Сергей Тихановский думает о ситуации в Беларуси, она ответила:

- Он меня поддерживает и верит, что состоятся новые выборы.