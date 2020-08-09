Сотни выпускников ФМО БГУ поддержали перемены в Беларуси 1 9.08.2020, 19:31

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В стране, которая подарила Европе Конституцию, должны соблюдать основные права человека.

Выпускники факультета международных отношений БГУ за более чем двадцатилетний период подписали открытое обращение, где выразили свою позицию о ситуации с выборами в Беларуси, пишет tut.by.

В документе сказано, что факультет международных отношений БГУ был образован в 1992 году и за это время успел выпустить сотни специалистов по международным отношениям, экономике, праву и другим областям знаний, среди которых есть и те, кто в данный момент занимает государственные должности. Подписавшиеся выпускники считают, что проведение выборов должно соответствовать Конституции и белорусским законам, а также не нарушать международные обязательства нашей страны в сфере прав человека.

В обращении содержится призыв к властям Беларуси соблюдать права граждан и не допустить, чтобы в результате их проведения были сломаны человеческие жизни, а также выражается солидарность со всеми, кто уже пострадал за свои политические убеждения. Дипломированные международники напоминают, что наша страна подарила Европе первую конституцию (имеется в виду конституция Речи Посполитой 3 мая 1791 года) и призывают брать из прошлого правовые традиции нашей страны, а не способы борьбы с инакомыслием.

«Мы помним, что Беларусь — одна из стран-основательниц ООН. Давайте брать из прошлого века созидательный международный опыт нашего государства, а не разрушительную практику бесчеловечного обращения с людьми», — говорится в обращении.

По состоянию на 17.50 9 августа обращение подписали 416 выпускников разных лет, начиная с 1998 года.