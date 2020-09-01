«Баста!»: План действий на 1 сентября 8 1.09.2020, 8:01

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Фото: Наша Нiва

1 сентября пройдет самая крупная и массовая забастовка в истории Беларуси.

Сегодня, 1 сентября, начинается самая крупная и массовая забастовка в истории Беларуси. Пусть в этот день не работает вообще никто. Телеграм-канал «Баста!» призывает всех проявить солидарность и остановить работу.

- Если вы собственник бизнеса, владелец кафе или магазина — не работайте. Объявите санитарный день, сошлитесь на поломку оборудования или аварию.

- Если вы наемный работник — возьмите день за свой счёт. Поговорите с начальством и не выходите на работу.

- Если вы работаете на заводе — бастуйте. Присоединяйтесь к коллегам.

План действий на 1 сентября

12:00 - встречаемся возле главных проходных бастующих предприятий: МТЗ, БелАЗ, МЗКТ, Белшина, Беларуськалий, Гродно Азот. Выберите крупнейшее предприятие вашего города и приходите на проходную, чтобы поддержать рабочих.

Школьники и студенты, завтра - никаких занятий. Договариваемся в чатах классов, факультетов о совместных действиях. Создаем студенческие стачкомы, выдвигаем требования, сообщаем информацию в СМИ.

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