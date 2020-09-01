1 сентября: Беларусь бастует и протестует (Онлайн) 12 1.09.2020, 9:06

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Фото: «Белсат»

Один - за всех, и все - за одного!

Сегодня, 1 сентября, начинается самая крупная и массовая забастовка в истории Беларуси.

«Сегодня не работает вообще никто. Сегодня - наш День солидарности», - призвали белорусов независимые телеграм-каналы.

С планом действий на 1 сентября можно ознакомится тут.

Сайт Charter97.org проводит онлайн-трансляцию Всебелорусской забастовки и протестных событий в нашей стране.

11:57 Возле главного корпуса БГУ собрались студенты с бело-красно-белыми флагами.

11:52 Часть студентов продолжает шествие.

11:43 Студенты встали в сцепку на площади Победы перед омоновцами.

Фото: «Радыё Свабода»

11:30 Студенты БГУ также собираются у учебных корпусов. Бастуют все крупные вузы Минска,

Требования - отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных.

11:23 Cтуденты БГЭУ вышли на протест.

11:17 Колонна движется в сторону площади Победы.

11:10 Колонна студентов БНТУ выдвинулась в центр Минска. К ним должны присоединиться студенты других вузов.

Фото: «Белсат»

10:45 Студенты и преподаватели минских вузов требуют отставки Лукашенко. Занятия не проводятся.

10:32 БГУИР бастует, занятия не проводятся. Студенты и преподаватели Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники готовят обращение к властям.

10:13 На Малиновке также блокировали дороги.

9:33 Учителя в Гомеле и Новополоцке поддержали Всебелорусскую забастовку 1 сентября. На линейку педагоги не вышли, а вместо уроков обсуждают с детьми политическую ситуацию в стране.

ГОМЕЛЬ

НОВОПОЛОЦК

9:22 Гигант белорусской промышленности жодинский БелАЗ присоединился к Всебелорусской забастовке. Несколько цехов стоят с самого утра. Рабочие не вышли на работу.

8:29 Утро в Минске началось с масштабной блокады дорог в ключевых точках города. В акции участвовали как водители, так и пешеходы. Пробки были на улицах Маяковского, Горецкого, Есенина, Долгобродской, Кальварийской.

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