Официальный представитель православной церкви поддержал католиков 6 1.09.2020, 14:36

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Сергий Лепин

Фото: Евгений Отцецкий / church.by

Пресс-секретарь БПЦ написал эмоциональный пост в Facebook.

Пресс-секретарь Белорусской православной церкви Сергий Лепин от себя лично на своей странице в Facebook выразил слова поддержки всей католической общине Беларуси и пожелал ей благополучного разрешения «сложившейся недоуменной ситуации». Речь идет о том, что вчера, 31 августа, главу католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича не впустили в страну, он ехал из Польши, пишет tut.by.

«Друзья, по поводу истории с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем никаких официальных публичных комментариев ни от вл. Вениамина, ни от пресс-службы не будет. Ответов на вопросы о причинах такового вы тоже не получите. Надеюсь на понимание: не будет!» — написал он у себя в Facebook.

Тем не менее протоиерей Сергий Лепин от себя лично слова поддержки высказал.

«Мне остается только от себя лично выразить слова братской поддержки всей католической общине Беларуси и пожелать ей благополучного разрешения сложившейся недоуменной ситуации — странной и опасной! Я надеюсь на скорое воссоединение католической паствы со своим первоиерархом. Пусть все будет хорошо!

Вместе с этим я хочу призвать всех не допустить обострения межконфессиональной обстановки в нашей стране. Не позволяйте провокаторам открыть еще и этот фронт. Дух насилия не всегда проявляет себя в каких-то материальных формах; а царство тьмы в качестве ложной антитезы Царству Божьему также приходит незаметно и „изнутри“ — не из-за политических и географических горизонтов, а из глубин нашего сердца и через наши взаимоотношения. Апостол Павел говорит: „Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится“ (1Кор. 13:8). Но вопреки этим словам может показаться, что сегодня происходит все наоборот: как никогда ощущается нехватка любви на фоне избыточной болтовни языков и непрекращающихся пророчеств. Но вы, мои братья и сестры, „не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире“ (1Ин. 4:1)», — написал Сергий Лепин.

Напомним, 31 августа в Беларусь без объяснения причин не пустили главу католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича, который возвращался из командировки в Польшу. В Госпогранкомитете ситуацию не комментируют. Митрополит Тадеуш Кондрусевич направил письмо в Госпогранкомитет, он просит объяснить, почему его не пускают в страну.

Тадеуш Кондрусевич — гражданин Беларуси, его не имеют права не пускать домой. Возможность для отказа во въезде могла появиться, только если Кондрусевича лишили гражданства.

Глава Католической церкви в Беларуси осуждал насилие в стране после выборов 9 августа, а также выражал протест против действий силовиков у Красного костела. Напомним, 26 августа правоохранители заблокировали в храме святого Симона и святой Елены в Минске демонстрантов и прихожан.

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