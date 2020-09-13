Белорусы вышли на Марш Героев (Онлайн)2
- 13.09.2020, 13:22
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Люди идут в центр Минска и других городов.
В Беларуси сегодня проходит Марш Героев.
Марш начался сегодня, в 14.00. Минск, площадь Независимости / проспект Независимости / центр города. Другие города - центральные улицы и площади.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша Героев.
14.14 Брест, Гомель, Гродно. Люди собираются в центре и поднимают флаги.
14.13 Протестующие уже на проспекте Победителей, машины поддерживающе сигналят.
14.12 Солигорск вышел на Марш героев.
14.11 Людей на Немиге становится все больше и больше.
14.06 Сотни демонстрантов с лозунгами «Жыве Беларусь!» движутся от Немиги в сторону Дворца спорта.
14.04 Колонна протестующих идет по проспекту Независимости от Якуба Коласа до площади Победы.
14.03 Участники Марша из тех районов, где лукашистские бандиты помешали собраться, добираются в центр Минска и собираются на прилегающих проспекту Независимости, площади Свободы, Немиге улицах.
13.59 Люди продолжают двигаться колоннами в центр Минска.
13.57 Смелые белорусские женщины продолжают протест и пристыживают карателей.
13.54 На площади Якуба Коласа в Минске подняли бело-красно-белый флаг.
13.53 Палачи Караева брутально нападают на девушек.
13.49 Каратели напали у гостиницы «Ренессанс». Задерживают мужчин, а также девушек, которые в слезах просят отпустить парней на свободу.
13.46 Так выглядела героическая сцепка на Грушевской.
13.43 Огромная колонна людей, которая двигается вдоль проспекта Дзержинского по направлению к центру города.
13.38 Жители Фрунзенского района Минска после небольшой стычки с ОМОНом начали движение от станции метро "Молодежная" в центр города. К ним присоединяются люди из Веснянки и района проспекта Победителей.
13.37 Колонна протестующих на марше скандирует: «Это наш город!».
13.34 Первые колонны жителей районов Минска - уже в центре города.
13.29 Жители Грушевки стали в сцепку, отогнали карателей и выдвинулись в центр Минска.
13.24 Жители Московского района успешно отбили атаку бандитов Караева и выдвинулись в центр Минска.
13.20 Рабочие МАЗ, ММЗ, МТЗ идут в центр Минска на Марш Героев из Заводского района.
13.10 Колонны и группы минчан из разных частей города уже начали собираться у станций метро "Михалово", "Партизанская", "Тракторный завод", "Пушкинская", "Молодежная", "Академия наук" и двигаться в центр.