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Белорусы вышли на Марш Героев (Онлайн)

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  • 13.09.2020, 13:22
  • 16,856
Белорусы вышли на Марш Героев (Онлайн)

Люди идут в центр Минска и других городов.

В Беларуси сегодня проходит Марш Героев.

Марш начался сегодня, в 14.00. Минск, площадь Независимости / проспект Независимости / центр города. Другие города - центральные улицы и площади.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша Героев.

14.14 Брест, Гомель, Гродно. Люди собираются в центре и поднимают флаги.

14.13 Протестующие уже на проспекте Победителей, машины поддерживающе сигналят.

14.12 Солигорск вышел на Марш героев.

14.11 Людей на Немиге становится все больше и больше.

14.06 Сотни демонстрантов с лозунгами «Жыве Беларусь!» движутся от Немиги в сторону Дворца спорта.

14.04 Колонна протестующих идет по проспекту Независимости от Якуба Коласа до площади Победы.

14.03 Участники Марша из тех районов, где лукашистские бандиты помешали собраться, добираются в центр Минска и собираются на прилегающих проспекту Независимости, площади Свободы, Немиге улицах.

13.59 Люди продолжают двигаться колоннами в центр Минска.

13.57 Смелые белорусские женщины продолжают протест и пристыживают карателей.

13.54 На площади Якуба Коласа в Минске подняли бело-красно-белый флаг.

13.53 Палачи Караева брутально нападают на девушек.

13.49 Каратели напали у гостиницы «Ренессанс». Задерживают мужчин, а также девушек, которые в слезах просят отпустить парней на свободу.

13.46 Так выглядела героическая сцепка на Грушевской.

13.43 Огромная колонна людей, которая двигается вдоль проспекта Дзержинского по направлению к центру города.

13.38 Жители Фрунзенского района Минска после небольшой стычки с ОМОНом начали движение от станции метро "Молодежная" в центр города. К ним присоединяются люди из Веснянки и района проспекта Победителей.

13.37 Колонна протестующих на марше скандирует: «Это наш город!».

13.34 Первые колонны жителей районов Минска - уже в центре города.

13.29 Жители Грушевки стали в сцепку, отогнали карателей и выдвинулись в центр Минска.

13.24 Жители Московского района успешно отбили атаку бандитов Караева и выдвинулись в центр Минска.

13.20 Рабочие МАЗ, ММЗ, МТЗ идут в центр Минска на Марш Героев из Заводского района.

13.10 Колонны и группы минчан из разных частей города уже начали собираться у станций метро "Михалово", "Партизанская", "Тракторный завод", "Пушкинская", "Молодежная", "Академия наук" и двигаться в центр.

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