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Белорусские кибер-партизаны заблокировали поступление налогов «таракану»?

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  • 13.09.2020, 21:03
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Белорусские кибер-партизаны заблокировали поступление налогов «таракану»?

Каратели сегодня нарушили условия ультиматума.

Появились сведения, что белорусские кибер-партизаны заблокировали поступление налогов «таракану».

Независимые телеграм-каналы сообщают что первые два юрлица с разными ключами не смогли подключиться к личному кабинету на сайте налоговой.

В своем телеграм-канале кибер-партизаны косвенно подтверждают, что атакуют налоговую систему.

Напомним, что белорусские кибер-партизаны выставили ультиматум Караеву и Лукашенко.

«Если 13.09.2020 года задержат хотя бы одного протестующего, то Беларусь забудет, что такое налоги до того момента, пока аресты не прекратятся и Лукашенко не покинет свой пост. Иначе, будет очень больно…

Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет... Оно вам надо?», - предупредили кибер-партизаны.

«Что-то пошло не так? Странно.

Нами выбрана новая цель.

Воздержитесь от уплаты налогов на неопределённый срок», - написали сегодня кибер-партизаны.

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