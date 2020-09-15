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NYT: Навальный планирует вернуться в Россию

  • 15.09.2020, 7:47
NYT: Навальный планирует вернуться в Россию
Алексей Навальный
Фото: AP

Политик сделает это после выздоровления.

Оппозиционный политик Алексей Навальный после выздоровления планирует вернуться в Россию, чтобы продолжить свою прежнюю деятельность. Об этом он рассказал немецкому прокурору, сообщает 14 сентября газета New York Times.

«Он (Навальный) не собирается эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и хочет продолжить свою деятельность», — сказал собеседник издания.

Также газета пишет, что политик отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование случившегося.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время рейса Томск — Москва, лайнер экстренно сел в Омске, где политика доставили в больницу. Семья политика настояла на его транспортировке для лечения в Берлин.

Власти Германии в начале сентября объявили, что немецкие врачи обнаружили в организме Навального следы отравляющего вещества группы «Новичок».

Страны Запада не исключили введения санкций против России, если выяснится, что за отравлением стояли российские спецслужбы. Они также призывают Москву провести расследование произошедшего.

В конце августа активист и основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль в разговоре с RTVI рассказал, что несколько европейских стран предлагали предоставить Алексею Навальному политическое убежище, но окружение политика отказалось.

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