закрыть
15 сентября 2020, вторник, 10:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нервы сдают: Лукашенко совершает все больше ошибок

13
  • 15.09.2020, 8:38
  • 18,986
Нервы сдают: Лукашенко совершает все больше ошибок
Фото: ТАСС

У режима уже истощаются силы.

Месяц прошел со времени президентских выборов, и событий он вместил множество. О том, почему Лукашенко допускает все больше ошибок, на сайте tut.by рассуждает аналитик Сергей Чалый.

Нервы сдают

— Тренд я ранее обозначил верно: идет война на истощение физических и, главное, моральных, эмоциональных сил. Показательные, немотивированно жестокие задержания людей, уже расходящихся по домам, зачистка хвостов акций — это никак не демонстрация силы. Бить по хвостам — это от бессилия, это признак того, что нервы начинают сдавать. Ежедневное физическое и эмоциональное напряжение начинает сказываться — это очевидно. Чувствуется и недостаток личного состава. Заниматься ерундой по дворам, охранять закрашенную черным стену уже приходится офицерам. Эту «площадь перемен» уже в шутку зовут «постом номер один», — говорит Чалый.

Он обращает внимание на то, что многие привыкли приписывать силовикам, власти способность строить долгосрочные планы. В последнее время кажется, что если планы и есть, то очень ситуационные.

— Как тот ситуационный центр у Лукашенко во Дворце независимости. Это не центр долгосрочного планирования, а центр для работы по ситуации. То есть это не проактивный, а реактивный орган. И он всегда отстает.

Эксперт напоминает, что любая аналитика получается в условиях неполной информации, полученной от ненадежных источников. И то, какие выводы ты способен из этого делать, определяет качества аналитика. И если ты сам в стрессе и ограничен по времени, это приводит к неверным оценкам.

— Так вот, многие считают, что от протестующих пытаются получить силовой ответ. Не думаю, что это сознательно делается. Если задача — получить картинку насильственных действий со стороны мирно протестующих, то решается она довольно просто. Достаточно внедрить в толпу несколько своих людей — и вы легко получите желаемое. И жестко прессовать протестующих женщин для этого не обязательно, — считает Чалый.

Удивление аналитика вызывает и то, что вместе с силовиками на улицах оказываются люди, одетые и экипированные вовсе не по форме и не по стандарту, то есть не просто люди в гражданском, но еще со своим оружием — в руках у одного из силовиков заметили легендарный дробовик, сделанный в США, культовый Remington 870 12-го калибра.

Это выглядит, будто человек вышел на охоту, а не охранять порядок, удивляется Чалый.

При этом очевидно, что и среди бюджетников и силовиков немало недовольных.

— Чтобы оценить масштабы недовольства, можно вспомнить, что, по опыту польской «Солидарности», на одного публично заявившего приходится девять тех, кто не афиширует это недовольство. Эти люди могут не обращаться за помощью в созданные фонды.

Но понимание того, что ты делаешь внеправовые вещи, начинает выливаться в то, что в судах человек боится назвать собственное имя и показать лицо. И это «свидетель» в административном процессе.

— Это страх быть опознанным — из-за понимания, что участвуешь в какой-то гадости, — говорит Чалый.

Вынужденная ошибка Лукашенко

— Некоторые сейчас начинают писать о тех ошибках, которые совершил Лукашенко. Но это как в теннисе, где есть невынужденные ошибки, а есть — вынужденные. Или как в шахматах есть понятие форсированного варианта, когда следующий ход может ухудшать твою позицию, но это не значит, что у тебя есть ход лучше. У Лукашенко были в основном форсированные ошибки, вынужденные, — уверен аналитик.

Чалый напоминает, что нынешняя ситуация в Беларуси похожа на период разложения монархии, где появляется антиабсолютистская фронда, которая становится движущей силой буржуазно-демократической революции.

— То, что сейчас происходит в Беларуси — реально антиабсолютистская буржуазно-демократическая революция. Но он ошибается, когда говорит, что люди, «буржуйчики», захотели власти. Нет, они захотели выборов. Исполнения процедур. И именно нарушение процедур и кража голосов привела к нынешним протестам. А соблюдение процедур — это и есть демократия. Макс Вебер писал про три источника власти: власть силы, власть авторитета и власть права. С правом мы видим, что у нас произошло, с авторитетом, пожалуй, тоже. Осталось только власть насилия.

«Он ошибается, когда говорит, что люди, «буржуйчики», захотели власти. Нет, они захотели выборов».

По мнению Чалого, происходящее даже глубже, чем правовой дефолт, о котором сейчас многие говорят. Происходит разрушение базовых институтов общества. Борьба идет против преподавателей и студентов, против медиков, журналистов, спасателей, спортсменов, айтишников. Речь идет уже об уничтожении базовой человечности.

— Конечным результатом отсутствия права становится превращение страны в бандитское государство. И если власть опирается только на насилие — так и случится, — уверен он.

«Конечным результатом отсутствия права становится превращение страны в бандитское государство».

Но насилие экономически очень невыгодно. И когда обсуждается, как люди в погонах могут помочь экономике, ответ один: никак.

— Долго существовать в нынешнем режиме невозможно. Нельзя держать милицию в аудиториях, чтобы студенты не разбежались по митингам, нельзя выводить на улицу постоянно огромные силы, задерживать сотни людей. Надо понимать, диктатура — это очень и очень дорого и неэффективно. Лучший вариант — когда люди подчиняются, потому что сами готовы видеть в этом человеке лидера. А рабский труд — он бесплатен, но эффективность его все равно отрицательная с учетом расходов на вышки, вертухаев и т.п., — отмечает Чалый.

И такая «дорогая» и неэффективная власть не сможет жить без внешней подпитки.

— В ситуации разрушения базовых институтов начинает работать та самая самоорганизация, о которой сейчас много говорят. Сейчас горизонтальные связи стали локализовываться. Чаты дворов, постоянная соседская активность — это уже тоже представляется власти угрозой, ей приходится охранять сутками закрашенный мурал, тратить ресурсы на снимание флагов, срезание ленточек… Социальные связи выстраиваются снизу и горизонтально — так и рождается демократия. Это происходит на наших глазах.

Чалый при этом считает, что такая самоорганизация — вовсе не признак готовности людей создавать отряды самообороны.

— Хотя власть такое количество людей, выходящих на улицу, может пугать, особенно если там уверены, что эти люди готовы их разорвать. И то, что они этого не делают так долго, заставляет дрожать, — говорит эксперт.

— Исследование поведения в условиях катастроф и других катаклизмов, когда тысячам нужна помощь, но понятно, что помощь от государства либо запоздает, либо вообще не придет. Есть такое понятие — эмержентное волонтерство, возникающее внезапно. И первая помощь почти всегда приходит от таких волонтеров, от людей, которые никогда ранее чем-то похожим не занимались. Социологи говорят, что только около 10 процентов в таких критических ситуациях превращаются в банды, готовые на мародерство, а 90 процентов, наоборот, проявляют невероятный альтруизм. Это история 11 сентября в США, когда тысячи людей оказались заперты на Манхэттене и люди организовали спасательную операцию сами, вывезя с острова более 500 тысяч человек — на рыбацких лодках, шикарных яхтах, на всем, что было. Или операция «Динамо» — эвакуация британцев из Дюнкерка в 1940 году. Половину из 300 тысяч спасло гражданское население. Вот так работает сила горизонтальных связей. Вот так отвечает народ. И остановить их не может никто.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос