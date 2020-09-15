закрыть
15 сентября 2020, вторник, 11:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле после мирной акции волонтеры отбили двух девушек у милиции

4
  • 15.09.2020, 11:06
  • 7,087
В Гомеле после мирной акции волонтеры отбили двух девушек у милиции

Стал на защиту девушек и мужчина.

После воскресной акции 13 сентября задержали около 30 человек. Задержанных могло оказаться больше, если бы не волонтеры, которые не позволили забрать в отделение двух девушек, сообщают «Сильные новости».

Сотрудники правоохранительных органов хотели задержать двух гомельчанок, но волонтеры окружили девушек со всех сторон, не давая милиции добраться до них. «Нельзя девочек обижать, — слышно за кадром. — Не отпустим девочек. Никто никуда не пойдет».

Стал на защиту девушек и мужчина. Он предложил на месте составить протокол, однако сотрудники не согласились. По их словам, при себе у них не было процессуальных документов.

Когда волонтеры со всех сторон окружили девушек, милиционер напомнил, что они тоже могут так сказать навлечь на себя беду, но это не сработало.

Девушек в тот вечер не задержали.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ
Все милиционеры попадают под статью 357 УК РБ Дмитрий Бондаренко
Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос