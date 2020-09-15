Минчане — cиловикам: Мы вас презираем

Минчане — cиловикам: Мы вас презираем20
- 15.09.2020, 11:54
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Жители одного из минских домов написали коллективное обращение к людям в погонах.
В письме говорится о серьезных претензиях к сотрудникам правоохранительных органов. И о том, что любой человек в форме — это воплощение всех самых негативных качеств. Среди них: отсутствие чести, лицемерие, трусость, предательство и беззаконие, сообщает Telegram-канал NEXTA.
Неизвестные подчеркнули, что не имеет значения, принимали ли участие в избиении людей адресаты, или нет.
«Мы вас презираем. Всех!», — говорится в письме.