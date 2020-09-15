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Привитые добровольцы жалуются на российскую вакцину от коронавируса

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  • 15.09.2020, 15:27
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Привитые добровольцы жалуются на российскую вакцину от коронавируса
Фото: ТАСС

У препарата часто проявляются побочные эффекты.

Примерно каждый седьмой доброволец, привитый российской вакциной от коронавируса, пожаловался на побочные эффекты — мышечные боли, слабость и повышение температуры. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет газета «Известия».

По его словам, в рамках пострегистрационных испытаний отечественной вакцины от COVID-19 «Спутник V» привито уже более 300 человек. У 14% из них возникают жалобы на самочувствие. Мурашко уточнил, что такие осложнения прогнозируемы, «это то, что описано в инструкции», и такие симптомы, как правило, проходят в течение суток.

Производство вакцины «Спутник V» ведется на трех крупных российских предприятиях. Более широкая вакцинация населения страны препаратом «Спутник V» начнется ориентировочно в начале декабря. Всего в России сейчас разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса.

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